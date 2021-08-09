Лукашенко пообещал признать Крым после российских олигархов

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.