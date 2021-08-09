Умер правозащитник и советский диссидент Сергей Ковалев

Правозащитник, советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев умер 9 августа на 92-м году жизни. Об этом сообщил его сын Иван на своей странице в Facebook.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», — написал он.

Ковалев родился 2 марта 1930 года в Сумской области Украинской ССР (сегодня Сумская область Украины). В 1932 году его семья переехала в подмосковный поселок Подлипки. В 1954 году Ковалев окончил биологический факультет МГУ, он опубликовал более 60 научных работ.