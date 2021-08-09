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Французский космонавт сыграл Марсельезу на саксофоне в невесомости и попал на видео

Александр Кузьмин
7 часов назад

Французский космонавт Томас Песке, находящийся на МКС сыграл на саксофоне, находясь в невесомости. Видео стало частью презентационного ролика для Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Презентация следующего Олимпийского города появилась на церемонии закрытии игр в Токио, которая прошла 8 августа. Стоит отметить, что атлеты из России завоевали 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В результате сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете, что стало худшим результатом для сборной с 1912 года. Первенство в медальном зачете завоевала сборная США.

Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,
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