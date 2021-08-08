В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Определился победитель медального зачета Олимпиады

Lenta.ru
5 часов назад

Определился победитель общекомандного медального зачета на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Определился победитель медального зачета Олимпиады
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое место обеспечила себе сборная США. Это стало известно после того, как женская национальная команда этой страны по волейболу стала победителем Игр. Финал против Бразилии прошел в воскресенье, 8 августа, и завершился со счетом 3:0 в пользу американок.

Это золото стало для американцев 39-м на Играх, они опережают Китай по числе наград высшего достоинства на одну медаль. Шансов догнать соперника у китайцев уже не будет.

Сборная России с 20 золотыми наградами находится на пятом месте в общем зачете. У команды есть шанс завоевать еще одну награду высшего достоинства в гандболе, но на расстановку сил это уже не повлияет.

Олимпиада в Токио была перенесена на один год из-за пандемии коронавируса. Церемония закрытия Игр состоится в воскресенье, 8 августа, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Другое,СБОРНАЯ РОССИИ,Бразилия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители