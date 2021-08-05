Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью. Его слова передает ТАСС. "Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек", - сказал глава военного ведомства на встрече с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). По словам Шойгу, это не просто должны быть "какие-то" города или реализация идеи переноса столицы в Сибирь. "[Надо] сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", - отметил он. Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр. Новый город на Сахалине Еще один новый город российские власти планировали построить на Сахалине. Об этом в феврале заявил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, этот город будет связан с портом Корсаков. Специалисты разработали генеральный план нового поселения. Зампред правительства РФ пояснил, что на Сахалине есть дополнительные ресурсы, которые решили направить на улучшение "не самого благоустроенного и комфортного" Южно-Сахалинска. Кроме того, деньги решено было выделить на возведение "города, который сразу будет построен правильно". И в Карелии В 2018 году газета "Известия" сообщила, что в Карелии хотят построить новый город под названием Алхо. В переводе с финского языка это означает "низина". Площадь города должна была составить 5 гектар, он должен располагаться в 45 км от границы с Финляндией и 210 км от Санкт-Петербурга. В городе на берегу Ладожского озера планировалось возвести дома, школы, университеты, разбить парки и создать ряд градообразующих предприятий. Градостроительный проект предусматривал также создание речного порта в Якимваарском заливе Ладоги. Также там намеревались создать железнодорожную станцию. Население города должно было составить 25-30 тыс. человек. В последующие два года публикаций в СМИ о строительстве Алхо не появлялось.