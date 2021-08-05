В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправной вакцинацией.

Он также напомнил, что более 80 процентов всех вакцин от коронавируса начали уходить в страны с высокими доходами. Гебрейесус посчитал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», в то время как в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.