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В РПЦ дали совет женщине, подавшей иск против "Макдоналдса"

Газета.Ru
7 часов назад

В Московской патриархии посоветовали исповедаться россиянке, подавшей иск к сети ресторанов «Макдоналдс». Об этом сообщает РИА «Новости».

В РПЦ дали совет женщине, подавшей иск против "Макдоналдса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Советую ей пойти на исповедь, а не в суд», — сказал собеседник агентства.

Ранее женщина подала в суд исковое заявление на сеть быстрого питания «Макдоналдс» из-за оскорбления чувств верующих.

Дело поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Женщина требует привлечь к ответственности «Макдоналдс» за рекламный плакат, размещенный два года назад в Омске.

По словам заявительницы, соблюдавшей Великий пост в апреле 2019 года, ее чувства задел билборд с рекламой двух непостных блюд: чизбургера и наггетсов. Реклама ввела женщину, регулярно соблюдавшую пост в течение 16 лет, в «непотребное искушение».

Россиянка просит суд оштрафовать сеть быстрого питания «за нарушение свободы совести и вероисповедания» и возместить моральный ущерб в размере 1000 руб.

К настоящему моменту иск оставлен судом без движения из-за недостатков в его составлении. У истицы еще есть время, чтобы их исправить.

Другое,McDonald's,РПЦ,
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