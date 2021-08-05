Калви признан виновным в растрате

Мещанский суд Москвы вынес инвестору Майклу Калви обвинительный приговор по делу о растрате, сообщает ТАСС.

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«Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере», — заявила судья в ходе заседания.

Наказание будет приведено в заключительной части приговора.

Международный инвестор Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций Internationl Financial Technology Group: они были оценены в 3 млн рублей при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.