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Украина наложила арест на 13 российских самолетов

Газета.Ru
1 час назад

Суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика, который осуществляет полеты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма. В публикации говорится, что российская компания осуществляет регулярные рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Киев называет такие действия нарушением норм международного права и подрывом суверенитета Украины. Согласно украинскому законодательству, полеты в Крым влекут за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов. Уточняется, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. До этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что если самолеты белорусского перевозчика "Белавиа" окажутся на территории Крыма, против компании будут введены санкции.

Украина наложила арест на 13 российских самолетов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Республика Крым,Украина,
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