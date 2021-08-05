Китай заработал на медицинских масках почти $90 млрд

В 2020 году Китай нарастил зарубежные поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) в четыре раза и смог заработать на них почти $90 млрд. В первый год пандемии коронавируса экспорт медицинских масок и респираторов принёс стране $53,8 млрд (на $48,8 млрд больше, чем в 2019 году). Резкое увеличение производства не помешало продавать защитные изделия втридорога, увеличивая стоимость на 530–720%.

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По подсчётам американского Института мировой экономики Петерсона (PIIE), в 2020 году китайские поставки щитков для лица в деньгах составили $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитных костюмов — $10,8 млрд ($9,9 млрд), перчаток — $3,9 млрд ($2,9 млрд).

При этом в апреле 2020 года экспортная цена одной китайской медицинской маски взлетела на 720,8% по сравнению с декабрём 2019-го. Защитные костюмы за тот же период подорожали на 536,2%. Как говорится в отчёте, несмотря на резкое увеличение поставок, масок из Китая было недостаточно для удовлетворения мирового спроса, который рос «взрывными темпами».

Главными покупателями СИЗов из Китая в 2020 году были США и страны Евросоюза. Первые приобрели защитных средств на $24,6 млрд, вторые на — $23,4 млрд. Поставки в России PIIE оценил в $2 млрд против $0,57 млрд по итогам в 2019-м.

При этом власти США вводили пошлины на импорт СИЗов из Китая. В итоге это не позволило им обеспечить себя товарами для борьбы с распространением коронавируса. Весной 2020-го Reuters писал, что в стране закончились почти все запасы медицинских масок, респираторов, перчаток и халатов, которые хранились в стратегическом резерве.