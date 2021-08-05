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«Открытые медиа» объявило о закрытии после блокировки Роскомнадзором

Lenta.ru
7 часов назад

Издание «Открытые медиа» объявило о закрытии с 5 августа после блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Открытые медиа» объявило о закрытии после блокировки Роскомнадзором
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Редакция вместе с инвестором приняла решение о прекращении работы из-за слишком высоких рисков для сотрудников проекта. В обращении отмечается, что «Открытые медиа» никогда не работали с «нежелательными структурами».

«Проект "Открытые медиа" был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press — мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского», — говорится в заявлении.

Ранее в среду, 4 августа, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Как сообщала редакция «Открытых медиа», вечером 4 августа ей пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, доступ к ресурсам «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России». Роскомнадзор также заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки».

Также 4 августа Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к популярному среди художников, фотографов и иллюстраторов ресурсу DeviantArt. Решение было принято из-за отказа удалить запрещенный, «в первую очередь для детей», контент с сайта.

Другое,Михаил Ходорковский,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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