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Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары

Газета.Ru
1 час назад

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30°C <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — сказал специалист.

По его словам, на побережье Черного моря, в районе Сочи, ожидается до +35°C, в Симферополе — +30-37°C, в Севастополе — +30-35°C.

При этом в континентальных регионах юга страны будет еще более высокие температуры. Так, синоптики прогнозируют до +43°C в Волгоградской области, в Ростовской области, а также на юге Ставрополья.

Вильфанд добавил, что в центре Европейской России к концу недели (до 8 августа) температура повысится до +30°C, но будет дождливо.

Другое,Россия,
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