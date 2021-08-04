Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30°C <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — сказал специалист.

По его словам, на побережье Черного моря, в районе Сочи, ожидается до +35°C, в Симферополе — +30-37°C, в Севастополе — +30-35°C.

При этом в континентальных регионах юга страны будет еще более высокие температуры. Так, синоптики прогнозируют до +43°C в Волгоградской области, в Ростовской области, а также на юге Ставрополья.