Российские налоговики усилят контроль за доходами предпринимателей

В 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается запустить аналитический комплекс «Налоговый потенциал», чтобы прогнозировать налоговые поступления для каждого региона и от отдельных отраслей. Система будет определять «нормальный» уровень выплат на основе анализа по 50 показателям. Также комплекс выявит отклонения в уровне рентабельности, налоговых выплатах, зарплатах сотрудников. Организации, у которых выявят подобные недочёты, будут в зоне повышенного внимания. «Налоговый потенциал» коснётся всех организаций и предпринимателей, в том числе и самозанятых. Рассчитывать доходную базу планируется по средним региональным экономико-финансовым показателям, видам экономической деятельности и показателям отдельных организаций. На совещании в Минфине систему уже представили руководителям регионов. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник в ФНС. Затрагивая тему организаций с выявленными нарушениями, источник издания уточнил: «Эти отклонения не говорят о том, что организации однозначно находятся в зоне риска, применяют незаконные схемы минимизации налогов, недоплачивают налоги в бюджет». «Налоговый потенциал» не стоит сравнивать с системой поиска незаконных вычетов АСК НДС, которую используют налоговики. АСК НДС анализирует отдельные сделки, тогда как новая система будет отслеживать деятельность всех организаций и предпринимателей. «Налоговый потенциал» призван «более точно и объективно» прогнозировать налоговые поступления для регионов. Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина рассказала «Ведомостям», что регионам приходится формировать бюджет на основе официального прогноза, который не всегда точен. Впоследствии это приводит к перерасходам средств, которые неоткуда компенсировать. Ранее «Секрет» писал , что глава ФНС Даниил Егоров отреагировал на просьбу отменить отчётность для бизнеса. Он заявил, что просто поверить на слово налоговая не может, а для полной отмены такого формата понадобятся новые технологии и пересмотр законодательства. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .