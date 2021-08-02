Появилось видео с соревнований «Ironman» в Петербурге

«Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы. Но хотелось бы поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта.Так что, мистер президент, если вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» – сказал известный триатлонист Марек Немчик.