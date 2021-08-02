Появилось видео с соревнований «Ironman» в Петербурге

Гонка «Ironman» впервые прошла в России. Её принял Санкт-Петербург. В ней приняли участие около 2400 спортсменов из 64 стран мира.
Стоит отметить, что “Ironman» является одним из самых сложных соревнований. Атлета, которые участвовали было необходимо проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать ещё 21 километр.
«Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы. Но хотелось бы поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта.Так что, мистер президент, если вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» – сказал известный триатлонист Марек Немчик.
Сильнейшим у мужчин стал Илья Слепов, показавший результат 4 часа 00,13 секунды. Вторым финишировал Денис Крестин с результатом 4:02.12, бронза досталась Алексею Никулину - 4:04.04. Сильнейшей в соревновании женщин стала Кристина Кочеткова - 4:29.31, Второй результат показала Дарья Чунарева - 4:35.41, третье место заняла Юлия Антипина - 4:44.11.