В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Следовавший из Адлера в Москву поезд столкнулся с грузовиком

Lenta.ru
2 часа назад

В Калужской области произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту АдлерМосква, с грузовым автомобилем. Об этом сообщается на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Следовавший из Адлера в Москву поезд столкнулся с грузовиком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в Ферзиковском районе в субботу, 31 июля. Известно, что водитель цементовоза погиб, среди пассажиров пострадавших нет — в настоящее время проводится их эвакуация и доставка на вокзалы.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону, информация об аварии поступила в 13:10 по московскому времени. Точное место ДТП — железнодорожный переезд в четырех километрах от населенного пункта Ферзиково.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

17 июля сообщалось, что в Приамурье столкнулись два грузовых поезда. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали. С рельсов сошли 96 вагонов.

Другое,МЧС,РИА Новости,Калужская Область,Москва,Адлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители