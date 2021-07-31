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Россия направила Украине ноту из-за уничтожения советских памятников

Lenta.ru
3 часа назад

Министерство иностранных дел (МИД) России направило Украине ноту, потребовав выполнения Киевом международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Уточняется, что нота была направлена «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле"». «Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», — отметили в МИД.

Там также призвали руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинцев победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего СССР.

Ранее в июле стало известно о демонтаже Монумента славы Советской армии, открытого во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом. В 2018 году исполком Львовского горсовета признал стелу монумента славы аварийной.

Другое,МИД,Россия,Украина,
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