В России начали шантажировать покупателей поддельных справок о прививке

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, покупающих фиктивные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Им пишут, что врач, выдавший фальшивую справку, арестован. После чего аферисты начинают шантажировать жертву, говоря, что за хранение поддельного сертификата предусмотрена уголовная ответственность. За удаление переписки с врачом они требуют 50 000 рублей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как сообщил Telegram-канал «Банкста», базы покупателей сертификатов мошенникам передают продавцы поддельных справок. В Infosecurity a Softline Company «Коммерсанту» рассказали, что нечестные на руку граждане «по полной программе» используют желание людей приобрести фейковый документ. Сначала мошенники берут деньги за такую услугу, а потом начинают запугивать жертв уголовным преследованием. То же самое относится к покупателям любых других нелегальных товаров.

Эксперты посоветовали в подобных случаях игнорировать сообщения шантажистов, чтобы они потеряли интерес. Если человек заплатит выкуп, с него потребуют ещё и продолжат давить до тех пор, пока он будет на связи. Если жертва перестаёт отвечать, на сцену выйдут «специалисты по кибербезопасности», которые якобы нашли опубликованный компромат и могут за деньги его удалить.

В России за покупку и хранение поддельного документа предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы. Покупатель фальшивого сертификата может попасть под статью вне зависимости от того, использовалась справка по назначению или нет. Рынок липовых сертификатов набрал обороты на фоне введения обязательной вакцинации среди некоторых профессий.