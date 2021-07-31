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На шахте в Донецкой области произошел взрыв

Lenta.ru
5 часов назад

На шахте управления «Покровское» в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На шахте в Донецкой области произошел взрыв
Фото: ТАССТАСС

Пострадали десять горняков, все они госпитализированы в Центральную районную больницу.

По данным группы «Метинвест», один шахтер скончался от полученных травм.

Взрыв произошел примерно в 05:12 утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. На месте происшествия работает отделение военизированного горно-спасательного отряда (шесть человек и одна единица техники).

В середине июля горняки шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате.

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