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Более 30 москвичей задержали после массовой драки в торговом центре

Lenta.ru
5 часов назад

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек после массовой драки в супермаркете торгового центра, сообщает РЕН ТВ.

Более 30 москвичей задержали после массовой драки в торговом центре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным телеканала, участниками конфликта стали две группы москвичей, одна из них использовала травматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Как рассказал продавец супермаркета, участники драки со стрельбой с криками бегали по всему магазину с пистолетом, пугая покупателей и работников. Кроме того, по словам свидетелей драки, один из мужчин пытался убежать от компании.

Драка произошла 30 июля в супермаркете «Ашан» на Верхней Красносельской улице в Москве. Там располагается торговый центр.

В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Причиной конфликта стал спор из-за девушек. В МВД по Москве сообщили, что участников драки выдворят из России.

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