Дуров раскритиковал Twitter и Facebook за цензуру из-за фейков о COVID-19

Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе по примеру Twitter и Facebook, потому что администрация ресурса не готова решать, во что верить пользователям. Также цензура часто осложняет борьбу с ложными идеями, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале. По словам миллиардера, ещё год назад идею о том, что вирус возник в результате утечки в Уханьской лаборатории, отвергли как теорию заговора, в то время как сейчас об этой версии всё чаще говорят авторитетные учёные. По мнению основателя Telegram, блокировка ложной информации о коронавирусе ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети. Дуров отметил, что распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем применение цензуры. «За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того чтобы положить конец распространению ложных идей, цензура зачастую затрудняет борьбу с ними», — написал бизнесмен. Дуров добавил, что команда Telegram сотрудничала с правительствами 19 стран, чтобы донести до пользователей самые последние сведения о коронавирусе из официальных источников. Бизнесмен также призвал власти разных государств присоединиться к инициативе, которую продвигает мессенджер, информируя пользователей о пандемии. В конце мая Facebook решила больше не удалять со своей платформы публикации о том, что коронавирус создали искусственно. С февраля соцсеть цензурировала посты о COVID-19 и вакцинах, ссылаясь на консультации с ведущими экспертами, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Зимой Facebook блокировала рекламные сообщения о пользе вакцинации от COVID-19 из-за фильтров, которые временно должны были запрещать политическую рекламу. Всемирная организация здравоохранения по итогам расследования в Китае весной опубликовала доклад, в котором наиболее вероятным вариантом происхождения COVID-19 указывалась передача вируса человеку от животных. Версия искусственного происхождения в отчёте характеризовалась как «крайне маловероятная». Ранее «Секрет» рассказывал , что Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейковых новостей среди иностранных платформ в 2020 году. Фото: Flickr , CC BY 2.0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .