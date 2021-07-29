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СК проверит спектакль "Современника" на предмет оскорбления ветеранов ВОВ

Газета.Ru
6 часов назад

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС.

СК проверит спектакль "Современника" на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что негативная реакция общественности была вызвана тем, что в одном из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и оскорбляют ветеранов ВОВ.

«Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство», — подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее режиссер постановки Бениамин Коц заявил, что театр «Современник» не вносил изменений в спектакль «Первый хлеб» после того, как на постановку пожаловались в прокуратуру.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну.

Через несколько дней общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини, роль которой исполняет Лия Ахеджакова. В частности, авторы обращения обратили внимание контролирующих органов на «вызывающие удивление факты < > бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви».

Другое,Лия Ахеджакова,Александр Бастрыкин,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,СКР,
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