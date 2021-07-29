СК проверит спектакль "Современника" на предмет оскорбления ветеранов ВОВ

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что негативная реакция общественности была вызвана тем, что в одном из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и оскорбляют ветеранов ВОВ.

«Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство», — подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее режиссер постановки Бениамин Коц заявил, что театр «Современник» не вносил изменений в спектакль «Первый хлеб» после того, как на постановку пожаловались в прокуратуру.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну.