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Историческое золото российских гимнасток

Александр Котлеткин
8 часов назад

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.
1/16 Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Reuters
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Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок.
2/16 Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок.
Фото: Reuters
В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
3/16 В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Фото: Reuters
Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем.
4/16 Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем.
Фото: Reuters
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Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.
5/16 Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.
Фото: Reuters
Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.
6/16 Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.
Фото: Reuters
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Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок.

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.

Фото,Симон Байлз,Ангелина Мельникова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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