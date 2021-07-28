Историческое золото российских гимнасток

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

1/16 Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/16 Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок. Фото: Reuters 3/16 В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Фото: Reuters 4/16 Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/16 Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Фото: Reuters 6/16 Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими. Фото: Reuters 7/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/16 9/16 10/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/16 12/16 13/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/16 15/16 16/16

Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок.

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем.