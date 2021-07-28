Историческое золото российских гимнасток

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, опередив американок и британок.
В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз была заменена после первого упражнения - опорного прыжка. Спортсменка не смогла продолжить выступление из-за медицинских проблем.
Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.