В России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Цель совместного исследования

Видео дня

В реестре министерства уточняется, что цель совместного клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.

Сроки и место проведения клинических испытаний

По информации ТАСС, исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.

Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и ГК «Медси».

Реакция РФПИ на одобрение испытаний Минздравом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал одобрение Минздравом России проведения клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V» в официальном заявлении.

Из письма следует, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации «Спутника Лайт» с другими препаратами.

В ведомстве также пояснили, что отечественная вакцина может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса.

Кому подойдет одна прививка «Спутник Лайт»

Первые серии четвертой российской вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот 26 июня. В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что на данный момент препарат разрешен к использованию только для граждан до 60 лет. Он также добавил, что данная однокомпонентная вакцина будет применяться в основном для вакцинации уже переболевших граждан.

Комбинация «Спутник V» и AstraZeneca

В феврале сообщалось, что в России начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что оба вещества создавались на схожих технологических платформах и теоретически могут создавать более продолжительный иммунный ответ.