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Российские саблистки гарантировали себе золото и серебро Олимпиады

Lenta.ru
2 часа назад

Российские саблистки гарантировали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские саблистки гарантировали себе золото и серебро Олимпиады
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В решающем поединке, который пройдет в понедельник, 26 июля, за победу поспорят представительницы России Софья Великая и София Позднякова. Последняя в полуфинальном поединке была сильнее француженки Манон Брюне (15:10). Великая в 1/2 финала победила спортсменку из Венгрии Анну Мартон.

36-летняя Великая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также дошла до финала, где уступила соотечественнице Яне Егорян. Для 24-летней Поздняковой Игры в Токио — первые в карьере.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Другое,София Позднякова,Софья Великая,Россия,
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