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Подозреваемого в избиении до смерти министра Приамурья задержали

Газета.Ru
6 часов назад

Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает СУ СК России по региону. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными повреждениями. О смерти Курдюкова стало известно 25 июля. Возможной версией случившегося называется драка — у министра якобы был конфликт из-за приставаний к его жене. По данным СМИ, драка у мужчины могла произойти с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемого в избиении до смерти министра Приамурья задержали
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Амурская Область,
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