Главный военно-морской парад России начался в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге, пушечный залп дал сигнал проведению празднования 325-й годовщины российского флота, сообщает RT. Начало парада в честь дня ВМФ было назначено на 11.00 воскресенья, 25 июля. Он проходит в шестой раз и одновременно на двух площадках. Владимир Путин принимает его на Сенатской площади. Утром картеж президента прошел парадный строй в составе Кронштадтского рейда, после чего вертолетный кортеж доставил главу государства и верховного главнокомандующего в центр Петербурга. В эти минуты президент объезжает корабли на Неве, а экипажи приветствуют Путина, главу Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова. В параде принимают участие чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов из Ирана, Индии, Пакистана. Ранее первый военно-морской парад на День ВМФ прошел во Владивостоке, на главной базе Тихоокеанского флота России (ТОФ). Парад принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На катере "Ураган" адмирал обошел парадный строй кораблей, поздравив военных моряков с праздником.