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Cборная США впервые за 49 лет осталась без наград в первый день летней Олимпиады

Газета.Ru
7 часов назад

Спортсменам из США не удалось завоевать ни одной медали в стартовый день Олимпийских игр — 2020 в Токио. Американцы осталась без наград в первый день Игр впервые с 1972 года, когда соревнования проходили в Мюнхене.

Cборная США впервые за 49 лет осталась без наград в первый день Игр
Фото: ReutersReuters

Североамериканские спортсмены были представлены в пяти видах спорта из семи, в которых разыгрывались 11 комплектов медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Другое,Мюнхен,Соединенные Штаты,
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