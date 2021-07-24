Сергей Безруков стал отцом в пятый раз: «Анечка родила мне сына»

В начале июля Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон рассекретили, что скоро в очередной раз станут родителями. Не прошло и месяца, как звезда сериала «Бригада» обрадовал поклонников долгожданной новостью — у него родился сын.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем Instagram-блоге актер опубликовал совместное фото с женой из родильной палаты, поблагодарив ее за сына. В публикации Сергей раскрыл имя малыша, однако самого ребенка подписчикам не показал.

Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом, — подписал фотографию звездный отец.

Сейчас пара получает многочисленные поздравления от звездных друзей, коллег и поклонников.