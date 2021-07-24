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Сергей Безруков стал отцом в пятый раз: «Анечка родила мне сына»

WMJ.ru
2 часа назад

В начале июля Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон рассекретили, что скоро в очередной раз станут родителями. Не прошло и месяца, как звезда сериала «Бригада» обрадовал поклонников долгожданной новостью — у него родился сын.

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз: «Анечка родила мне сына»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Instagram-блоге актер опубликовал совместное фото с женой из родильной палаты, поблагодарив ее за сына. В публикации Сергей раскрыл имя малыша, однако самого ребенка подписчикам не показал.

Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом, — подписал фотографию звездный отец.

Сейчас пара получает многочисленные поздравления от звездных друзей, коллег и поклонников.

Для актера и его жены ребенок стал третьим: Безруков и Матисон воспитывают дочь Машу и сына Степана. А еще у заслуженного артиста РФ есть внебрачные дети от актрисы Кристины Смирновой — дочь Александра и сын Иван. Актер долгое время скрывал наличие детей, в том числе и от жены Ирины Безруковой.

Другое,Кристина Смирнова,Ирина Безрукова,Анна Матисон,
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