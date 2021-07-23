Uber лишился каждого пятого сотрудника в июне

О ситуации в компании сообщил портал Businesshala. В последние недели Uber покинули в том числе несколько топ-менеджеров, к примеру, глава одного из отделов разработки Хайдер Сабри и руководитель направления бизнес-ориентированных продуктов Мэдс Джонсон. На текучку кадров влияет и активное развитие конкурентов, которые начали активно нанимать кадры. Недавно топ-менеджер Uber Eats Джон Фельдман ушёл в службу доставки еды Gopuff, а менеджер по маркетингу Лора Джонс стала вице-президентом Instacart.

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Из-за массовых увольнений руководству компании, в том числе главе отдела кадров Никки Кришнамурти, пришлось отвечать на вопросы оставшихся сотрудников на эту тему. В Uber обеспокоены тем, что заметная текучка вынудит руководство тратить больше времени на подбор сотрудников, а не на бизнес-процессы. В июньском внутреннем письме утверждалось, что новые специалисты отдела кадров будут полностью сосредоточены на процессе найма. По словам источника, знакомого с этим вопросом, за последние шесть месяцев Uber нанял свыше 200 руководителей высшего звена.

Некоторые считают, что восстановление экономики после пандемии коронавируса приводит к росту числа увольнений в разных американских компаниях. Помимо этого, уход сотрудников связывают с тем, что корпоративную культуру Uber сейчас олицетворяет исполнительный директор Дара Хосровхаши, который заметно уступает в харизме своему предшественнику Трэвису Каланику.