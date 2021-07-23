Минздрав заявил о вакцинации 35 млн человек первым компонентом вакцины от COVID

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени 35 миллионов человек получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

По его словам, только за последнюю неделю число привитых увеличилось более чем на 2 миллиона человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».