Лавров заявил об искоренении русского языка на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «полностью закрывает глаза на поведение своих подопечных — балтийских стран и Украины». Его слова в пятницу, 23 июля, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что подобное поведение «стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создает, и уважения тех самых прав человека, которые были изобретены на Западе».

Министр также обвинил Украину в выжигании информационного поля посредством закрытия телеканалов, запрета литературы на русском языке и в целом в искоренении русского языка.