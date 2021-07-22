Ребенок выжил после падения из окна в Москве

В Тихвинском переулке в центре Москвы из окна четвертого этажа на козырек подъезда жилого дома упал пятилетний ребенок. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Мослента Мослента

По данным агентства, мальчик был госпитализирован с множественными травмами.

«Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, отеком мозга и рядом других повреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента родители малыша находились дома. На учете в наркологическом или психиатрическом диспансере они не значатся. В связи с произошедшим была организована доследственная проверка.