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Пятилетний ребенок вывалился из окна в центре Москвы и выжил

Мослента
1 час назад

В Тихвинском переулке в центре Москвы из окна четвертого этажа на козырек подъезда жилого дома упал пятилетний ребенок. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ребенок выжил после падения из окна в Москве
Фото: МослентаМослента

По данным агентства, мальчик был госпитализирован с множественными травмами.

«Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, отеком мозга и рядом других повреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента родители малыша находились дома. На учете в наркологическом или психиатрическом диспансере они не значатся. В связи с произошедшим была организована доследственная проверка.

Ранее московская прокуратура начала проверку после падения полуторагодовалого ребенка из окна многоэтажного дома в Новой Москве. Отец был в квартире в момент происшествия, мальчика доставили в больницу.

Другое,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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