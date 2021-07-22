Twitter оштрафован на 5,5 млн за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 5,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую суммы 5,5 млн рублей», — сказали в суде.

С начала года компания была оштрафована на 33,4 млн рублей. Корпорацию признали виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по статье предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.