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Twitter оштрафован на 5,5 млн за отказ удалить запрещенный контент

Газета.Ru
1 час назад

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 5,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Twitter оштрафован на 5,5 млн за отказ удалить запрещенный контент
Фото: ReutersReuters

«Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую суммы 5,5 млн рублей», — сказали в суде.

С начала года компания была оштрафована на 33,4 млн рублей. Корпорацию признали виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по статье предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало проект постановления, согласно которому зарубежные IT-компании не смогут получать платежи от российских пользователей, если у них нет представительства на территории страны.

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