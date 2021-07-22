Грушко рассказал о перспективах транзита газа через Украину после 2024 года

"Вредоносными действиями Россия не занималась" Транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года возможен, если будет спрос, заявил РИА "Новости" замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2". "По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться", — сказал Грушко. При этом он задался вопросом о том, как усилия США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сжиженный газ сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года. "Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита", — сказал замглавы российского МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле частично поддерживают положения, о которых говорится в соглашении. Однако есть вопросы по таким пунктам, где Россия обвиняется во "вредоносных действиях". "Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он. Песков также напомним, что Владимир Путин неоднократно отвергал доводы об использовании Россией энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Кремль в свою очередь готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, в то время как в соглашении США и Германии нет посыла Украине об обеспечении экономически целесообразных условий для продолжения транзита. "Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — "без меня меня женили", — сказал он. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия готова поставлять потребителю столько углеводорода, сколько требуется. В то же время он заметил, что "Северный поток - 2", как ранее заявлял Путин, не может расцениваться как геополитическое оружие. "Неустанно повторяем: строительство "Северного потока — 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе", - ответил он. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении РФ, констатировал, что "западных коллег" больше не интересует культура дипломатии и переговоры - они ее утратили. "Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти "вредные привычки" Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Они хотят немедленного результата", – цитирует его "Интерфакс". О чем договорились США и Германии Накануне Вашингтон и Берлин объявили о договоренности по проекту "Северный поток - 2". Она подразумевает, что страны не будут препятствовать завершению проекта: Германия взяла на себя обязательство добиваться применения санкций к России на уровне Евросоюза, если она будет использовать "энергоресурсы в качестве оружия" против европейских государств. Вашингтон также оставил за собой право вводить против России ограничительные меры, поскольку, как заявили в Госдепартаменте, Штаты уверены, что газопровод используется Россией как геополитическое оружие. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявила, что соглашение не устраняет расхождений Германии и США по проекту, однако назвала компромисс шагом вперед. Госдепартамент США и МИД Германии намерены и дальше работать по предоставлению гарантий Украине энергетической безопасности. Позицию Германии по "Северному потоку - 2" некоторые немецкие СМИ сравнили с "подарком Владимиру Путину" под конец правления Меркель. Канцлер не согласна с этим утверждением. "Об этом речи не идет, но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается. И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины", - заявила она. Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию по "Северному потоку - 2", заявил, что остановить строительство "невозможно", поскольку проект готов на 99%. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки же подтвердила, что Вашингтон не отказывается от санкций против России из-за газопровода, если это потребуется. "Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, [подход] не изменился", - сказала Псаки. Ответ Украины и Польши Президент Украины Владимир Зеленский, считает, что судьба проекта в конечном счете будет зависеть от позиции Вашингтона и способности Евросоюза занять единую позицию. Он напомнил, что введение "СП-2" в эксплуатацию исключит Украину из российского-европейского транзита газа и от этого могут пострадать другие страны. "В отличие от США, европейцы, напротив, расколоты по этому вопросу, и Россия играет на этих разногласиях Если проект будет завершен, проиграет не только Украина. Начало эксплуатации этого газопровода, который исключит Украину из российско-европейского транзита создаст прецедент для всего региона, и, может быть, для всего мира", - цитирует Зеленского французский журнал Politique Internationale. МИД Украины и Польши же выпустили совместное заявление министров Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, осуждающее итог американо-германских переговоров. "Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом", - говорится в тексте.