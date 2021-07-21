Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в скором времени возможно появление еще более опасного штамма коронавируса, чем "дельта"-штамм, передает ТАСС. "Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем "дельта"-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - считает Гебрейесус. Он отметил, что только вакцинация 70% населения каждой страны позволит остановить пандемию коронавируса. На данном этапе, по мнению Гебрейесуса, мир не справляется с пандемией. "Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия - это испытание, и мир с ним не справляется", - заявил Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Ранее ВОЗ зафиксировала "лямбда"-штамм COVID-19 более чем в 30 странах.