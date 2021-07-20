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В России продлили приостановку авиасообщения с Танзанией

Газета.Ru
3 часа назад
В России решили продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля. Танзания была одним из первых государств, с которым российская сторона возобновила авиасообщения после начала пандемии в августе прошлого года. Однако 12 апреля в оперштабе приняли решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране.
В России продлили приостановку авиасообщения с Танзанией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Россия,Танзания, Объединенная Республика,
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