Госдума: Отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании против России

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила
, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают
как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала
все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил
благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.