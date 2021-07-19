Мишустин закрепил кураторство над федеральными округами за вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин
объявил, что за вице-премьерами закрепляется кураторство над федеральными округами. Об этом сообщает ТАСС. За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ — Виктория Абрамченко
, за Северо-Западный — Татьяна Голикова
, Уральский — Юрий Борисов
, Южный — Марат Хуснуллин
, Приволжский — Дмитрий Чернышенко
, Северо-Кавказский — Александр Новак
. Кроме того, работу вице-премьеров будет контролировать Правкомиссия по региональному развитию. Ранее издание РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству, писало, что Мишустин распределил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов страны. Согласно распоряжению, вице-премьеры теперь будут нести ответственность за социально-экономическое развитие регионов во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.