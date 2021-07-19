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Мишустин закрепил кураторство над федеральными округами за вице-премьерами

Газета.Ru
6 часов назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что за вице-премьерами закрепляется кураторство над федеральными округами. Об этом сообщает ТАСС. За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ — Виктория Абрамченко, за Северо-Западный — Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак. Кроме того, работу вице-премьеров будет контролировать Правкомиссия по региональному развитию. Ранее издание РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству, писало, что Мишустин распределил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов страны. Согласно распоряжению, вице-премьеры теперь будут нести ответственность за социально-экономическое развитие регионов во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Мишустин закрепил кураторство над федеральными округами за вице-премьерами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Татьяна Голикова,Юрий Борисов,Александр Новак,Марат Хуснуллин,РБК,Россия,
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