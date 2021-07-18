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В погранслужбе Украины раскрыли детали нападения на пограничников в Сумской области

Газета.Ru
36 минут назад
Неизвестные нападавшие, которые атаковали украинских пограничников в Сумской области и отобрали у них автоматы, скрылись вглубь Украины, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко. "Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - прокомментировал Демченко. Он отметил, что нападение предположительно было произведено со стороны Украины. Демченко также прокомментировал информацию о состоянии здоровья пограничников. "К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - рассказал Демченко. Ранее МВД Украины заявило о нападении на пограничников на границе с Россией. По данным министерства, совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. Причастные к преступлению люди находятся в розыске.
В погранслужбе Украины раскрыли детали нападения на пограничников в Сумской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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