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Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде

Чемпионат.com
42 минуты назад
Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио.
Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС
Напомним, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.
«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам.

Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжелым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — говорится в заявлении Федерации гребного спорта России.
Другое,Павел Сорин,Никита Моргачев,Россия,
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