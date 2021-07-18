Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде

«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам.
Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжелым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — говорится в заявлении Федерации гребного спорта России.