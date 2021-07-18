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Директор МакSим опровергла информацию об ухудшении состояния певицы

WMJ.ru
1 час назад
Попавшая в больницу певица МакSим по-прежнему остается в тяжелом состоянии. 38-летняя пациентка по-прежнему находится в состоянии глубокого сна, который оценивают как прекоматозное состояние.
Директор опровергла ухудшение состояния МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
17 июля несколько новостных Telegram-каналов сообщили, что певице стало хуже. СМИ утверждают, что по данным рентгена, у девушки отказывает правое легкое, в котором увеличиваются кисты и полости. При этом проблемы с легкими сказались и на сердце: у певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
Директор артистки Маргарита Соколова поспешила опровергнуть эту информацию, написав пост в своем Instagram-блоге. Она назвала опубликованные данные фейком, сказав, что реальную картину лечения знают только врачи.
«Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии», — прокомментировала Маргарита Соколова.
На днях директор МакSим Маргарита Соколова ответила фанатам 38-летней певицы, почему им не рассказывают о ее состоянии.
Другое,Маргарита Соколова,
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