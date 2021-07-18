Директор опровергла ухудшение состояния МакSим

17 июля несколько новостных Telegram-каналов сообщили, что певице стало хуже. СМИ утверждают, что по данным рентгена, у девушки отказывает правое легкое, в котором увеличиваются кисты и полости. При этом проблемы с легкими сказались и на сердце: у певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
Директор артистки Маргарита Соколова поспешила опровергнуть эту информацию, написав пост в своем Instagram-блоге. Она назвала опубликованные данные фейком, сказав, что реальную картину лечения знают только врачи.
«Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии», — прокомментировала Маргарита Соколова.
На днях директор МакSим Маргарита Соколова ответила фанатам 38-летней певицы, почему им не рассказывают о ее состоянии.