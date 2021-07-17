Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации

Лариса Луппиан
, супруга Михаила Боярского
и художественный руководитель театра имени Ленсовета, рассказала о самочувствии народного артиста РСФСР после его госпитализации с коронавирусом, передает "РЕН.ТВ". "По поводу самочувствия - ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало", - сообщила Луппиан. Она уточнила, что у Боярского нет температуры и благодаря тому, что он ранее вакцинировался, COVID-19 у артиста протекает в легкой форме. Тем не менее, Боярского поместили в больницу имени Боткина под наблюдение врачей, о выздоровлении, по словам его супруги, пока говорить рано. Ранее в театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского. Предположительно, народный артист РСФСР проведет в больнице около двух недель. Сейчас театр имени Ленсовета завершает сезон, и спектаклей с Боярским в расписании нет.