В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации

Газета.Ru
7 часов назад
Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского и художественный руководитель театра имени Ленсовета, рассказала о самочувствии народного артиста РСФСР после его госпитализации с коронавирусом, передает "РЕН.ТВ". "По поводу самочувствия - ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало", - сообщила Луппиан. Она уточнила, что у Боярского нет температуры и благодаря тому, что он ранее вакцинировался, COVID-19 у артиста протекает в легкой форме. Тем не менее, Боярского поместили в больницу имени Боткина под наблюдение врачей, о выздоровлении, по словам его супруги, пока говорить рано. Ранее в театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского. Предположительно, народный артист РСФСР проведет в больнице около двух недель. Сейчас театр имени Ленсовета завершает сезон, и спектаклей с Боярским в расписании нет.
Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Лариса Луппиан,Михаил Боярский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители