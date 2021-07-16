Банки договорились о плавном переходе на российский софт

Банки договорились с министерством цифрового развития о постепенном переходе на отечественный софт и оборудование — по мере завершения лицензий и сроков амортизации импортного. Ранее Минцифры планировало перевести кредитные организации на российское ПО к 1 января 2024 года, а через год — и на отечественное «железо». Однако банки предупредили, что переход в такие сжатые сроки вызовет перебои в обслуживании клиентов.

На заседании рабочей группы по замене иностранного ПО и оборудования отечественным стороны договорились о плавном импортозамещении, сообщил РБК. Как рассказала глава рабочей группы, председатель совета директоров Киви Банка Мария Шевченко, к 1 января 2023 года в финансовых организациях подготовят планы по замене ПО и оборудования. В документе пропишут сроки завершения действия лицензии или амортизации.

Шевченко добавила, что решение правительства с нормативами по импортозамещению для банков должны принять этой осенью.

В 2018 году вступил в силу федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», в соответствии с которым банки должны провести импортозамещение софта и комплектующих. Изначально планировалось заменить ПО к 1 января 2021 года, а оборудование — к 1 января 2022 года. Банки хотели продлить переходный период на 6 лет, поскольку 85% софта, который они используют, создано за рубежом. Осенью 2020 года появился проект указа президента о переходе на отечественную продукцию в 2024–2025 годах.

Закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» касается банков, госструктур, предприятий топливно-энергетического комплекса, транспортных, телекоммуникационных и других организаций.