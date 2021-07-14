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Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Газета.Ru
1 час назад
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Францией и Чехией, сообщает ТАСС.
Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля
Фото: Газета.RuГазета.Ru
После улучшения в странах Европы эпидемиологической обстановки было принято решение о возобновлении регулярного взаимного авиасообщения между Россией и Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте.
Кроме того, планируется запустить рейсы по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом
Также возобновляются пассажирские авиаперевозки между Россией и Чехией по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю.
Другое,ИТАР-ТАСС,Россия,Чешская Республика,Франция,
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