Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Францией
и Чехией
, сообщает ТАСС.
После улучшения в странах Европы эпидемиологической обстановки было принято решение о возобновлении регулярного взаимного авиасообщения между Россией и Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте.
Кроме того, планируется запустить рейсы по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом
Также возобновляются пассажирские авиаперевозки между Россией и Чехией по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю.