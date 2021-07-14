Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Францией Чехией , сообщает ТАСС.

После улучшения в странах Европы эпидемиологической обстановки было принято решение о возобновлении регулярного взаимного авиасообщения между Россией и Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, планируется запустить рейсы по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом