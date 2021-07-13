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Вильфанд назвал ситуацию в Москве "тепловым стрессом"

Газета.Ru
4 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температуру, превышающую норму на 8-9˚C , которая держится в Москве уже восемь дней, можно назвать "тепловым стрессом". Об этом пишет РИА "Новости". "Температура выше нормы на 8-9˚C, в отдельных случаях даже десятиградусные аномалии называются. Уже 8 дней очень жаркая погода. Это то, что называется "тепловым стрессом", — отметил Вильфанд. Он подчеркнул, что когда температура превышает норму на 5˚C и держится более пяти дней, это называют "волной тепла". По утверждениям научного руководителя Гидрометцентра, ситуация, когда температура в центре Москвы даже ночью превышает 20˚C, несет необычный характер. Вильфанд утверждает, что это связано с большим количеством небоскребов. Их огромные стены сохраняют полученное днем тепло и отдают его ночью. Метеоролог подчеркнул, что москвичам не стоит ждать резкого похолодания. Температура в городе будет снижаться постепенно. "Газета.Ru" предлагает читателям пройти опрос, чтобы выяснить, как жаркая погода в Центральной России могла сказаться на их здоровье и самочувствии.
Вильфанд назвал ситуацию в Москве "тепловым стрессом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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