Вильфанд назвал ситуацию в Москве "тепловым стрессом"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
сообщил, что температуру, превышающую норму на 8-9˚C , которая держится в Москве
уже восемь дней, можно назвать "тепловым стрессом". Об этом пишет РИА "Новости". "Температура выше нормы на 8-9˚C, в отдельных случаях даже десятиградусные аномалии называются. Уже 8 дней очень жаркая погода. Это то, что называется "тепловым стрессом", — отметил Вильфанд. Он подчеркнул, что когда температура превышает норму на 5˚C и держится более пяти дней, это называют "волной тепла". По утверждениям научного руководителя Гидрометцентра, ситуация, когда температура в центре Москвы даже ночью превышает 20˚C, несет необычный характер. Вильфанд утверждает, что это связано с большим количеством небоскребов. Их огромные стены сохраняют полученное днем тепло и отдают его ночью. Метеоролог подчеркнул, что москвичам не стоит ждать резкого похолодания. Температура в городе будет снижаться постепенно. "Газета.Ru" предлагает читателям пройти опрос, чтобы выяснить, как жаркая погода в Центральной России могла сказаться на их здоровье и самочувствии.