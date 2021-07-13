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Поставка газа по «Северному потоку» остановилась

Lenta.ru
4 часа назад
Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря остановлена до 23 июля из-за планового ремонта. Об этом со ссылкой на данные операторов принимающей газотранспортной системы сообщает РИА Новости.
Поставка газа по «Северному потоку» остановилась
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Информация на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, сухопутных продолжений «Северного потока», свидетельствует, что поставки полностью прекращены с 7 часов по московскому времени.
Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что график и план работ были согласованы с партнерами компании и своевременно раскрыты в соответствии с регламентом.
На прошлой неделе «Газпром» завершил ежегодное техобслуживание на магистральном газопроводе «Ямал-Европа» мощностью 33 миллиардов кубометров в год. На время ремонта компания использовала для поставок собственные подземные хранилища газа на территории Европы.
Ранее аналитики предположили, что «Газпром» отказывается от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы ради дополнительной поддержки «Северного потока-2». Создавая искусственный дефицит, компания подводит европейских потребителей к мысли, что без запуска нового газопровода на рост поставок они рассчитывать не могут. Ситуация уже привела к резкому росту цен в регионе.
Другое,Газпром,РИА Новости,Россия,Германия,
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