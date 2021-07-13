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Посол Антонов заявил, что Россия требует от США уважения

Газета.Ru
4 часа назад
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не ждет от США услуг, однако требует уважения. Об этом он сказал, выступая перед русскоговорящими студентами Мидлберийского института. Текст его речи в своем Facebook опубликовала российская дипмиссия. "Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения", — сказал Антонов. Как указал он, Россия ожидает, что ее интересы будут учитываться. Дипломат также отметил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" необходимо "научиться сотрудничать ради безопасности и процветания" российских и американских граждан. Антонов подчеркнул, что российская сторона готова к такой работе. "Опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют от них сотрудничества. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки", - добавил он. Ранее Антонов назвал главную задачу в отношениях России и Соединенных Штатов.
Посол Антонов заявил, что Россия требует от США уважения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Анатолий Антонов,Россия,Соединенные Штаты,
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