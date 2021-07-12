Российский продюсер договорился с Apple о создании сериалов

Apple
заключила с компанией AR Content российского продюсера Александра Роднянского
соглашение на создание сериалов для международной онлайн-платформы Apple TV+. AR Content стала первой фирмой за пределами США
и Великобритании
, которая договорилась о сотрудничестве с этим американским сервисом. По словам Роднянского, сделка откроет новые возможности для всей российской индустрии, а авторы и режиссёры получат шанс разговора с глобальной аудиторией. О сделке сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу AR Content. Сервис Apple TV+ запущен в 2019 году, он предлагает подписчикам только оригинальный контент. Сейчас платформа работает в 100 странах мира. В рамках соглашения студия Роднянского будет производить для Apple TV+ сериалы на стыке различных культур и языков, отметили в AR Content. Издание Variety отметило , что AR Content и Apple заключили сделку в формате first-look. Это значит , что сначала кинокомпания будет предлагать все свои новые проекты американской компании, а уже потом, в случае отказа, — всем остальным. Сделка предполагает, что контент может быть как на русском, так и на других языках. Кроме того, снимать сериалы можно в любой стране под творческим руководством зарубежных и российских сценаристов и режиссёров. Контракт заключён с филиалом AR Content в Лос-Анджелесе, однако Роднянский указал, что Apple в первую очередь заинтересовали проекты, созданные в России. Ранее «Секрет» рассказывал, что фильмами российского производства всё больше интересуется сервис Netflix
— конкурент Apple ТV+. Последнее время платформа скупает отечественные блокбастеры. В начале июля фильм режиссёра Олега Трофима
«Майор Гром: Чумной доктор», созданный на основе комиксов Bubble, вышел в прокат на Netflix по всему миру и сразу занял первое место в топ-10 самых популярных картин сервиса. Фото: Ведяшкин Сергей
/Агентство «Москва» Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .