Эсминец США вторгся в воды Китая

По словам Тянь Цзюньли, американский военный корабль нарушил морские границы Китая и вошел в акваторию спорных Парасельских островов (Сиша по-китайски). Китайские военно-воздушные и военно-морские силы сопроводили эсминец и «вытеснили» его из акватории архипелага.

Военный заявил, что вооруженные силы США подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, нарушают международное право и покушаются на суверенитет и безопасность Китая.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.