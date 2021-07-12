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Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн

Газета.Ru
41 минуту назад
Hе распакованный картридж c компьютерной игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage Auctions за $1.56 млн, сообщает Twitter аукциона. Картридж был выпущен в 1996 году и предназначен для игровой приставки N64 Nintendo. Сама игра - Super Mario 64 - попала в Книгу рекордов Гиннесса, как одна из самых продаваемых в истории игр и стала самой продаваемой игрой для своей платформы. Кроме того, Super Mario 64 неоднократно попадала на призовые места списков "Лучших игр всех времён" в различных игровых изданиях. Сумма $1.56 млн за картридж побила предыдущих рекорд, установленный в пятницу, 9 июля, когда копию компьютерной игры "The Legend of Zelda" продали за $870 000. До этого винтажный катридж с Super Mario Bros. продали на аукционе Heritage Auctions за $660 000. Катридж находился в идеальном состоянии, не распакованный с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.
Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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